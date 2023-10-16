В Россию привезут обновлённый антивирус Pro32

Компания Pro32, известная своими решениями в области информационной безопасности, готовится представить в России свою новую версию антивирусного программного обеспечения.

Обновлённый антивирус Pro32 обещает стать ещё более мощным и эффективным инструментом в борьбе с вирусами, троянами и другим вредоносным ПО.

По словам разработчиков, основное внимание они уделили улучшению алгоритмов обнаружения и нейтрализации угроз, что позволит обеспечить высокий уровень защиты даже от самых сложных и новых вирусов.

Также стоит отметить, что свежая версия софта будет оптимизирована для работы на различных платформах и устройствах, что делает её универсальным решением для как домашних пользователей, так и для корпоративного сектора.