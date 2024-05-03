В роутерах TP-Link обнаружена уязвимость, которую используют сразу 6 ботнетов

Уязвимость CVE-2023-1389 была обнаружена ещё в январе 2023 года и позволяла проводить наборы команд в веб-интерфейсе управления в роутерах TP-Link линейки Archer AX21 (AX1800). Но компания достаточно быстро устранила уязвимость.

Однако до сих пор сразу шесть ботнетов атакуют роутеры TP-Link для взлома интерфейса. В сутки может доходить до 40-50 тысяч кибератак. Сложность в том, что операторы каждого ботнета применяют собственные механизмы и скрипты для использования уязвимости.

К примеру, ботнет AGoent запускает скрипты, для эксплуатации файлов ELF и удалённого сервера, а после DDoS-атаки удаляет эти файлы, чтобы замести следы.

Ситуацию прокомментировала эксперт по информационной безопасности компании SEQ Анастасия Мельникова. По её словам, важно, чтобы в роутерах поддерживались автоматические обновления прошивки. «Роутеры и прочее сетевое оборудование слишком часто оказываются самым пренебрегаемым оборудованием», — отметила эксперт. И если этих механизмов нет или они не включены, роутеры становятся «лакомой приманкой для всевозможных ботнетов, которые будут использовать их для разных вредоносных действий, например, переадресации спама или DDoS-атак».