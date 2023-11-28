В Сбербанк Онлайн появилась защита против мошенников в WhatsApp и Viber

Сбер заботится о безопасности клиентов и сохранности их средств, непрерывно совершенствуя свои сервисы. Для всех пользователей СберБанк Онлайн уже давно доступен сервис проверки входящих звонков, поступающих по сотовой связи. Сейчас им пользуется около девяти миллионов человек. Теперь мы внедрили в СберБанк Онлайн новую защитную опцию, которая позволит ограничить в мессенджерах общение пользователей с мошенниками, поможет избавиться от надоедливого спама и сделает коммуникации наших клиентов намного безопаснее.



