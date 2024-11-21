В сервисе Microsoft Team появится синхронный перевод на базе ИИ

Опубликовано 21 ноября 2024, 17:151 мин.
В сервисе Microsoft Team появится синхронный перевод на базе ИИИ другие функции перевода
В начале 2025 года Microsoft реализует новую ИИ-функцию в своём сервисе совместной онлайн-работы Team. Речь идёт о функции синхронного перевода.
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ИИ в режиме реального времени будет переводить речь собеседников, говорящих на разных языках, сторонам диалога будут выводиться субтитры. Также появится опция имитации речи: собеседники смогут говорить и слушать друг друга на выбранных языках перевода.
Кроме того, появится и функция стенограммы собраний, участники которых говорят на разных языках. Переводчик поначалу будет поддерживать 9 языков, а позже — 31 язык, инструмент стенографирования собраний также будет поддерживать перевод на 31 язык.
Сейчас функция ИИ-перевода тестируется ограниченной группой пользователей, но в 2025 году станет доступна владельцам лицензии Microsoft 365 Copilot.
Источник:Tech.co
Автор:Андрей Кадуков
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