В сервисе заметок Google Keep появятся рукописные тексты и другие инструменты

Обозреватели на основании обнаруженной кодовой базы смогли активировать пользовательский интерфейс и попробовали приложение в работе. Как отмечается, новая версия Google Keep «отлично работает со стилусом или касанием».

Появятся в новой версии и плавающие заметки. Для них можно будет использовать стилус, которым можно будет кликнуть «для захвата идей из любого места». «Собирайте информацию с помощью инструмента для снимков экрана», — сказано в комментарии к одной из строк кода приложения.

При этом заметки можно будет создавать и непосредственно на экране блокировки, это позволит записывать «мысли прямо с экрана блокировки». «Keep сохранит их для вас. По умолчанию мы каждый раз создаём новую заметку. Если хотите, чтобы каждый раз выводилась одна и та же заметка, перейдите в настройки приложения Keep», — отметили инсайдеры.

Они также уточнили, что новый функционал появится в дополнение к уже внедрённому. Привычные инструменты «Перо» и «Выделение» не изменятся, ползунок регулировки ширины штриха получит обновлённый дизайн, также изменится интерфейс выбора цвета. Кнопка «+» позволит добавлять изображения с обрезкой, текст с форматированием либо делать фото. А курсор позволит перемещать добавленные на экран объекты.