В сеть «слили» базу данных пользователей Telegram

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Сегодня в 11:04
В сеть «слили» базу данных пользователей TelegramБолее 750 тыс человек попали под «удар»
Основатель ВКонтакте и Telegram Павел Дуров рекламирует свой мессенджер как один из самых защищённых средств общения. На фоне этого ещё ироничнее выглядит то, что в сети появилась база данных, состоящая из более 750 тыс пользователей Telegram.
Всего в базе 774 871 строк. В них информация разбита на «Идентификатор пользователя (Telegram ID)«, «Номер телефона», «Ник пользователя» и «Имя и фамилия». При этом преимущественно в ней представлены данные о жителях трёх стран: России, Украины и Беларуси.
Стоит отметить, что база, вероятнее всего, была собрана путём парсинга открытых данных. Но даже это демонстрирует, как легко посторонние люди могут получить ваши данные из Telegram.
Для того, чтобы подобное не случилось с вами, желательно закрыть доступ к более личной информации. В мессенджере Дурова, например, можно скрыть номер телефона. Делается это в меню «Настройки». В нём нужно выбрать меню «Конфиденциальность», а затем «Номер телефона» и выбрать пункт «Никто».