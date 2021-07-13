В сеть «слили» базу данных пользователей Telegram

Стоит отметить, что база, вероятнее всего, была собрана путём парсинга открытых данных. Но даже это демонстрирует, как легко посторонние люди могут получить ваши данные из Telegram.

Для того, чтобы подобное не случилось с вами, желательно закрыть доступ к более личной информации. В мессенджере Дурова, например, можно скрыть номер телефона. Делается это в меню «Настройки». В нём нужно выбрать меню «Конфиденциальность», а затем «Номер телефона» и выбрать пункт «Никто».