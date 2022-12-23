В Сети оказались данные огромного количества водителей сервиса такси «Ситимобил»Но ссылки на эти данные уже неактивны
В Сети оказались 4 тысячи фото паспортов водителей сервиса такси «Ситимобил». На одном их хакерских форумов в свободном доступе появился архив с паспортными данными водителей сервиса такси «Ситимобил». Это огромный архив, в котором насчитывается порядка 4 тысяч снимков паспортов.
Фото: Topnews.ru
Многие снимки сделаны непосредственно в салоне автомобиля, многие — фото паспортов, лежащих возле водительских прав.
Как отмечается, данные в Сеть слили хакеры из кибергруппировки NLB. Они с лёгкостью смогли украсть эти данные, потому что фото паспортов хранятся в открытом доступе по прямым ссылкам. При этом на 12:40 мск эти ссылки уже стали неактивны.
Сервис «Ситимобил» заявил о проведении расследования по поводу компрометации водительских данных и взял на себя всю ответственность за произошедшее.
«На данный момент мы проводим внутреннее расследование, хранились ли украденные данные в нашей системе и как могла произойти утечка данных. По результатам расследования будет применено дисциплинарное взыскание к ответственным. Мы в любом случае берём на себя ответственность за происходящее, так как мы отвечаем за безопасность данных на наших ресурсах», — сообщила пресс-служба сервиса.