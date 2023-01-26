В Сети оказались исходные коды Яндекса: компания начала внутреннее расследование

В Сети оказались исходные коды Яндекса: компания начала внутреннее расследованиеНо ни сервисам компании, ни пользователям ничего не угрожает
Яндекс подтвердил появившуюся на различных ресурсах информацию о сливе в Сеть архива с исходными кодами сервисов компании «весом» 44.7 ГБ. Служба безопасности корпорации начала внутреннее расследование.
Фото: Avopix.com
При этом факт взлома не подтверждён. Также сообщается, что в Сеть не попали персональные данные пользователей или другая чувствительная информация.
Поэтому ни пользователям, ни сервисам компании слив кодов в интернет ничем не угрожает. В частности потому, что оказавшиеся в Сети фрагменты кодов отличаются от внутреннего репозитория (хранилища) Яндекса.
Мы проводим внутреннее расследование о причинах попадания фрагментов исходного кода в открытый доступ, но не видим какой-либо угрозы для данных наших пользователей или работоспособности платформы.