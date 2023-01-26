В Сети оказались исходные коды Яндекса: компания начала внутреннее расследование

При этом факт взлома не подтверждён. Также сообщается, что в Сеть не попали персональные данные пользователей или другая чувствительная информация.

Поэтому ни пользователям, ни сервисам компании слив кодов в интернет ничем не угрожает. В частности потому, что оказавшиеся в Сети фрагменты кодов отличаются от внутреннего репозитория (хранилища) Яндекса.