В Сети появилась поддельная база данных с сертификатами о вакцинации

Как отмечено в пресс-релизе ведомства, персональные данные пользователей приложения «Госуслуги СТОП Коронавирус» не были утеряны — сгенерированная база сертификатов содержит первые буквы ФИО, дату рождения и четыре последние цифры паспорта. Но эти данные не относятся к персональным.

Также в «Ростелекоме» уточнили, что база сертификатов недействительна, потому что опубликованные хакерами QR-коды были выборочно проверены и подтвердилась их неработоспособность.

В ведомстве отметили, что продолжат внутреннюю проверку по факту появления в «даркнете» базы сертификатов. И заявили, что данные пользователей находятся в безопасности.

«Результаты внутренней проверки ПАО "Ростелеком" показали, что опубликованные данные были сгенерированы вне системы и не имеют отношения к действующей базе пользователей приложения. После сообщений об утечке информации была проведена выборочная проверка QR-кодов и подтверждена их неработоспособность», — подчеркнули в «Ростелекоме».