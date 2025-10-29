В Сети появились «десятки миллионов» паролей от Gmail

Этот инцидент эксперты по кибербезопасности называют одним из самых масштабных за последнее время. Общий объём утечки — 3,5 ТБ. Пароли были собраны с помощью вредоносного ПО, которое в течение года незаметно извлекало учётные данные с заражённых устройств. Теперь эти данные появились в даркнете, но просят ли за эту базу выкуп, не уточняется.

Специалисты отмечают, что значительная часть раскрытых данных уже была скомпрометирована в ходе других взломов. Однако многие пароли от Gmail были подтверждены как действующие и ранее не были известны. Атака затронула не только пользователей Gmail, но и аккаунты в Outlook, Yahoo и других онлайн-сервисах.

При этом утечка не связана со взломом серверов Google, а произошло это на стороне пользователей.