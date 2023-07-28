В Сети появился и набирает обороты опасный для пользователей «криминальный» аналог ChatGPT

Массовость этого бота обусловлена лёгкостью входа в хакерскую деятельность и мошенничество даже людей, далёких от технологий. Каких-либо моральных ограничений при использовании WormGPT нет, поэтому нейроскеть выдаёт злоумышленникам советы и практически помогает быстро писать и распространять вредоносный код, генерировать и рассылать фишинговые письма, создавать убедительные диалоги для обмана потенциальных жертв.

Сейчас специалисты выясняют, как возник «криминальный» бот и кто разработчик.

«Его главное отличие от классического ChatGPT и других «некриминальных» чат-ботов в том, что WormGPT не имеет каких-либо морально-этических ограничений. Его можно попросить выдать любую опасную информацию, например написать кусок кода, с помощью которого будет возможно красть логины-пароли из браузера, и он это сделает», — рассказала специалист по информационной защите компании «Код безопасности» Мария Фесенко.