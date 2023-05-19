В Сети появился вирус, способный взломать популярный менеджер паролей

Уязвимость обнаружена в версии софта KeePass 2.x для Windows. Брешь позволяет извлечь мастер-пароль из дампа памяти в виде простого текста. Причём уязвимость под идентификатором CVE-2023-32784 можно задействовать даже на заблокированных рабочих местах.

Уязвимость кроется в механизме работы менеджера паролей. Программа создаёт специальное текстовое поле, которое используется для ввода пароля, и оставляет в памяти текстовую строку для каждого выделенного символа.

«Из-за принципа работы .NET практически невозможно избавиться от этих "хвостов". Например, при вводе "Password" можно получить следующие остатки строк: •a, ••s, •••s, ••••w, •••••o, ••••••r, •••••••d», — отметил Vdohney.