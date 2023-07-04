В Сети появился Windows-вирус, крадущий данные практически из всех браузеров

Цель у вируса одна — кража данных из менеджеров паролей и генераторов 2FA-кодов (для двухфакторной аутентификации), в том числе информации о криптокошельках, для этого Meduza имеет список целевых криптокошельков, включая браузерные расширения. Из других приложений вирус нацелен на Telegram, Discord и Steam. Как отмечается, Meduza может выкрасть информацию практическая их всех известных браузеров.

Вирус подключается к процессу С2, и если не получает доступа, сразу завершает свой процесс. Также вирус не атакует пользователей из стран СНГ: в код вписано 10 сценариев.

Meduza распространяется как Malware-as-a-Service (Maas) — аренда хакерам. Другие хакеры могут создавать собственные сборки вируса.