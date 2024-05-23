В сгенерированной ИИ поисковой выдаче Google появится рекламный раздел

Опубликовано 23 мая 2024, 16:30
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В сгенерированной ИИ поисковой выдаче Google появится рекламный разделВ контексте пользовательского запроса
Google развернула в США тестирование новой функции — генерирование искусственным интеллектом лаконичной поисковой сводки на основе предлагаемых ответов на запрос пользователя и с перечнем источников информации. Под этими сводками будет выводиться рекламный раздел «Спонсорское».
Это будет раздел с контекстной рекламой, предлагаемой только в связи с запросом пользователя, когда предлагаемые продукты релевантны и поиску, и сгенерированному ИИ ответу. В выдаче будет появляться только бизнес, участвующий в рекламной сети Google.
К примеру, если пользователь задал вопрос «Как убрать складки на одежде», в качестве рекламы в контексте запроса и сгенерированного ответа, в разделе «Спонсорское» пользователь увидит спреи и другие средства для удаления складок, а также ссылки на магазины, где всё это можно приобрести.
Google уверяет, что рекламы будет минимум и такие сообщения не будут раздражать пользователей.
Источник:The Verge
Автор:Андрей Кадуков