В сгенерированной ИИ поисковой выдаче Google появится рекламный раздел

Это будет раздел с контекстной рекламой, предлагаемой только в связи с запросом пользователя, когда предлагаемые продукты релевантны и поиску, и сгенерированному ИИ ответу. В выдаче будет появляться только бизнес, участвующий в рекламной сети Google.

К примеру, если пользователь задал вопрос «Как убрать складки на одежде», в качестве рекламы в контексте запроса и сгенерированного ответа, в разделе «Спонсорское» пользователь увидит спреи и другие средства для удаления складок, а также ссылки на магазины, где всё это можно приобрести.

Google уверяет, что рекламы будет минимум и такие сообщения не будут раздражать пользователей.