В штате США запретили подросткам до 16 использовать соцсети

Спикер Палаты представителей Флориды Пол Реннер заявил о необходимости решения проблемы пагубного влияния социальных медиа на развитие и благополучие детей.

Законопроект требует от крупных компаний "безвозвратно удалять" личную информацию, собранную с аккаунтов, и разрешает родителям подавать гражданские иски против компаний, не выполняющих требования. Теперь законопроект будет представлен на рассмотрение Сената Флориды.

Сторонники законопроекта утверждают, что он призван защитить маленьких детей от проблем с психическим здоровьем, связанных с чрезмерным использованием социальных сетей, включая депрессию и тревожность. Критики, однако, считают законопроект "чрезмерным" и выступают за менее жесткие меры, например, за то, чтобы родители сами решали, разрешать или запрещать своим детям пользоваться социальными сетями.