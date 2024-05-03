В штатном номеронабирателе Android появятся звуковые эмодзи

По мысли разработчиков Android, пользователям поможет лучше общаться их нововведение — Audio Emoji. Это функция звуковых эмодзи, которая соответствует звукам барабана, аплодисментов, смеха, хлопушки, грусти, экскремента. Вызывающий пользователь сможет отправить такое эмодзи во время разговора, а слышать выбранный звук будут оба абонента «в течение пары секунд».

При этом использовать звуковые эмодзи можно будет ограниченное количество раз. Однако, по мнению обозревателей 9to5Google, эта функция «странная», а кроме того, ещё и бесполезная. Особенно с учётом одного из «необходимых» звуков.