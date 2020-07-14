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В Швеции выпустили приложение с "картой сокровищ" для предотвращения новой волны коронавируса
Удивительные меры для борьбы с коронавирусом принимают власти страны
Как стало известно, в Швеции выпустили приложение с "картой сокровищ" для предотвращения новой волны коронавируса - с его помощью правительство планирует равномерно распределить людей по пляжам города Хельсинборг.
Власти Швеции ожидают, что отдыхающих увлечет новая игра со сбором бонусов, которые затем можно будет обменять на разные призы. Таким образом люди, которые раньше толпились на одном-двух самых популярных пляжах города, начнут “расходиться” по разным зонам отдыха, снижая тем самым риск заболеть коронавирусом.
Напомним, что Швеция была одной из немногих стран, которые не вводили каких-либо специальных мер для сдерживания коронавирусной инфекции. Однако власти страны убедительно просят жителей соблюдать меры профилактики, а также удерживать социальную дистанцию.