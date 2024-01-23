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Приложения
Опубликовано 23 января 2024, 04:30
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В Швеции запустили приложение для знакомств для людей с умственной отсталостью

Оно запущено в нескольких городах страны
Внутренняя проектная группа Национальной ассоциации Швеции для людей с умственной отсталостью представила DigiVi, приложение для знакомств, предназначенное исключительно для людей с ограниченными возможностями, ищущих новых друзей и вторых половинок.
В Швеции запустили приложение для знакомств для людей с умственной отсталостью

© Ferra.ru

Приложение, призванное упростить и обезопасить процесс создания новых связей, уже открыто для регистрации и обещает оставаться бесплатным всегда.

Как отмечают разработчики приложения, знакомится трудно для всех, а для людей с умственной отсталостью может быть еще сложнее. DigiVi помогает находить новые знакомства проще и безопаснее.

Чтобы зарегистрироваться, пользователи должны лично встретиться с местным представителем DigiVi и предъявить документы, удостоверяющие личность, такие как шведский персональный идентификационный номер или временный координационный номер.

В настоящее время приложение запущено в нескольких городах Швеции и позволяет пользователям обмениваться короткими сообщениями, а в будущих обновлениях может появиться возможность обмена изображениями.

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