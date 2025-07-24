Приложения
Опубликовано 24 июля 2025, 17:25
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В Сириусе создали ПО для оптимизации раскроя листового металла

Программа помогает экономить металл
В научно-образовательном центре «Сириус» разработали программное обеспечение (ПО), которое позволяет значительно улучшить процесс раскроя листового металла для компании «Северсталь». Новый алгоритм помогает уменьшить отходы металла и повысить точность резки до 83%.
В Сириусе создали ПО для оптимизации раскроя листового металла
© Etienne Martin

Разработчики из числа участников конкурса «Большие вызовы» создали систему, способную сэкономить до 4 тысяч тонн металла в год. Это позволит предприятию снизить производственные расходы примерно на 282 миллиона рублей, учитывая, что компания ежегодно использует около 7,2 тысячи тонн листового металла.

Программное решение базируется на сочетании эвристических и генетических алгоритмов, включая модифицированный метод Bottom-Left-Fill. Эта технология учитывает особенности производства — стыковку деталей, толщину реза и сложность форм заготовок. Также система поддерживает формат DXF, что облегчает интеграцию с промышленным оборудованием с числовым программным управлением.

Проект разработан совместно с экспертами «Северстали» и при поддержке благотворительного фонда «Дорога к дому». Разработка заняла 24 дня.

Источник:ТАСС
Автор:Булат Кармак
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