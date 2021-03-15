В Skype добавили функцию удаления постороннего шума вокруг во время звонков

Тестирование новой возможности началось в Skype Preview версии 8.70.76.48 для Windows, пишет GizChina. При этом помимо функции шумоподавления, компания также добавила некоторые другие функции.

Так, например, в Skype появилась поддержка управление веб-доступом (WAM), кнопка для лёгкого просмотра участников видеозвонка.

Вместе с тем Microsoft пообещала в ближайшее время реализовать поддержку приложения в различных браузерах, в том числе на базе движка Chromium и Safari. Также ИТ-гигант планирует добавить функцию размытия фона в веб-версии Skype for Web, возможность заблокировать встречу, а также поиск контактов по номеру телефона.