В случае блокировки YouTube Google может отключить другие свои сервисы для российских пользователей

Но, как стало известно, если YouTube будет заблокирован, Google может ограничить досуп российских пользователей к другим своим сервисам. Речь идёт о Docs, Google Maps, Gmail, Translate, Meet, Classroom, Forms, Sheets и Drive.

При этом глава Минцифры Максут Шадаев выразил мнение что пользователям Android-устройств опасаться нечего. «Я уверен, что для пользователей Android рисков не так много», — сообщил министр на заседании комитета Госдумы по информационной политике.