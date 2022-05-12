В смартфонах на Android появится функция Google Wallet

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В смартфонах на Android появится функция Google WalletКак на iPhone
На ежегодной конференции для разработчиков Google I/O компания презентовала новое приложение для смартфонов на Android, которая заменит Google Pay.
Речь идёт о «гугловском» аналоге Wallet на айфонах. Приложение получило название Google Wallet. С его помощью пользователи смогут хранить на смартфоне банковские и транспортные карты, билеты, посадочные талоны, сертификаты о вакцинации и другие документы. Отмечается, что в будущем в Google Wallet добавят возможность хранения удостоверения личности и карт доступа в номер отеля.
Wallet заменит Google Pay в качестве средства бесконтактных платежей. Пользователи Android-устройств получат новую функцию в течение недели в 40 странах мира. Скорее всего, российские пользователи получат Google Wallet позже.
Источник:Газета.ru
Автор:Андрей КадуковТеги: