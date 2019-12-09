В Snapchat добавят возможность подмены лица нейросетью

Суть работы новой функции крайне схожа с тем, как устроены Deepfake-сервисы. Так, Cameo, как и Deepfake, дает пользователям возможность вставить лицо какого-либо человека в готовые динамичные шаблоны. Далее Snapchat своими силами создаст небольшой ролик, в котором статичная фотография “чудесным” образом оживет - глаза, рот и другие части лица пользователя начнут двигаться.