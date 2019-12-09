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Сегодня 18:05
В Snapchat добавят возможность подмены лица нейросетью
Работает по принципу работы Deepfake-сервисов
Американское издание TechCrunch опубликовало материал о тестировании приложением Snapchat новой функции под названием Cameo. Ее суть будет заключаться в создании пользователями коротких GIF-изображений со своими лицами, который приложение “вставит” в заранее подготовленные анимационные шаблоны.
Суть работы новой функции крайне схожа с тем, как устроены Deepfake-сервисы. Так, Cameo, как и Deepfake, дает пользователям возможность вставить лицо какого-либо человека в готовые динамичные шаблоны. Далее Snapchat своими силами создаст небольшой ролик, в котором статичная фотография “чудесным” образом оживет - глаза, рот и другие части лица пользователя начнут двигаться.
Напомним, что чуть ранее стало известно о том, что сотрудники Snapchat воспользовались внутренним инструментом сервиса SnapLion для слежки за пользователями.