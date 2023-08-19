В соцсеть Х начнут впускать по паспорту

На это обратил внимание Ним Оуджи, исследователь ещё не вышедших функций в бывшем Twitter. Он отметил, что в профиле Илона Маска появился значок «ID verified»: видимо, в качестве примера верифицированного аккаунта. После обнаружил описание будущей функции в приложении.

Из инструкции следует, что для подтверждения личности нужно предоставить паспорт государственного образца, а также придётся сделать селфи-снимок с паспортом в руках.

Проверять подлинность снимков будут как модераторы Х, так и сторонняя компания Au10tix. В инфраструктуре соцсети фото документов, включая биометрические данные, будут храниться до 30 дней: их могут использовать в целях безопасности.