В соцсети Х вместо новостных заголовков будет только изображение

Маск подтвердил, что инициатива нововведений исходит от него. Он уверен, что сейчас посты с новостями занимают слишком много места, а изменение дизайна позволит уменьшить размер таких постов и поможет в борьбе с кликбейтом.

После обновления новостные посты будут иметь только изображение, отсылающее к смыслу текста. При этом для размещения ссылки придётся вручную добавлять текст для описания основного посыла. Цель простая: снизить количество новостных публикаций.

«Это исходит непосредственно от меня», — написал Маск, отвечая на вопрос об авторстве новых функций.