В соцсети Х заблокированные пользователи смогут видеть ответы заблокировавших их

Чтобы заблокированный пользователь Х не оказался в информационном вакууме по отношению к заблокировавшему его, соцсеть сделает так, чтобы ответы на сообщения, написанные до блокировки, пользователь смог увидеть. То есть если заблокировавший ответит на сообщение заблокированного, тот сможет его прочитать, что раньше было недоступно.

Как отмечает издание Engadget со ссылкой на разработчиков соцсети Х, блокировка меняется не просто как функция, но получает иной контекст взаимодействия. В основе — безопасность заблокированного пользователя, чтобы он знал, о чём пишет заблокировавший его человек.

«Мы вносим изменения в принцип работы блокировки. Если пользователь, заблокировавший вас, ответит на одно из ваших сообщений, теперь вы сможете увидеть его ответ. Это изменение позволяет вам идентифицировать любой потенциально опасный контент, который вы ранее не могли просматривать, и сообщать о нём», — сказано в сообщении разработчиков соцсети.