В соцсети «Одноклассники» появилась функция восстановления доступа по фотографии

В случае утери доступа к своему профилю достаточно обратиться в службу поддержки соцсети, в результате чего будет предложено выполнить задание с неким жестом. В чате со специалистом поддержки можно сразу получить все необходимые инструкции.

Будет предложено сделать фотографию владельца аккаунта с одновременным выполнением определённого жеста. Нужно будет послать сделанное фото через встроенное в «Одноклассники» приложение камеры, задание с жестом генерируется во время восстановления доступа. Как отмечается, для реализации функции используется технология собственной разработки «Одноклассников».

Отмечается, что ранее восстановление акаунта занимало длительное время: нужно было снимать себя с кодом из смс или на фоне переписки с оператором. Сейчас время восстановления существенно сократилось.