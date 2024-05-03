В Сообществах WhatsApp появится планировщик мероприятий и функция «Ответы»

Новая функция так и называется — «Мероприятия». Любой из участников какой-либо группы может создать день рождения, встречу и другое тематическое мероприятие. А другие пользователи смогут ответить, придут ли на эту виртуальную встречу или другое мероприятие. Знать о потенциальных участниках будет вся группа. Накануне запланированного мероприятия все участники получат автоматическое уведомление.

Также разработчики запускают функцию «Ответы» для групп объявлений. Благодаря новому функционалу админы смогут получать обратную связь от участников. Группы объявлений являются местом, где можно легко узнавать обо всём, что происходит в сообществе, и этот статус будет сохранён. Как сообщается, ответы группируются и минимизируются, чтобы все участники могли увидеть, что сообщили другие участники в контексте взаимодействия с админами. Уведомления об ответах будут выключены для всех пользователей.