В создание российских «убийц Zoom» вложили более 500 миллионов рублей

По словам представителей Webinar Group, они разрабатывают сразу несколько сервисов: Webinar, We.Study, COMDI и Webinar Meetings. Последний уже начал свою работу, пишет CNews. Согласно имеющимся данным, все эти проекты ориентируются на госсектор и крупнейшие российские структуры.

В Webinar Group подчеркивают, что главное преимущество Webinar Meetings — это возможность работать прямо в браузере. Платформа не требует установки отдельных приложений или программ. Но от идеи создания компьютерного клиента разработчики также не отказываются — на данный момент оно уже доступно в виде бета-версии.