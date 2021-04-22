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В создание российских «убийц Zoom» вложили более 500 миллионов рублей
При этом часть из них уже доступна для пользования
Компания Webinar Group разрабатывает несколько облачных разработок, которые метят в «убийцы Zoom». И, как стало известно, в развитие проектов было вложено более 500 млн рублей, 50 млн из которых — собственные средств компании.
По словам представителей Webinar Group, они разрабатывают сразу несколько сервисов: Webinar, We.Study, COMDI и Webinar Meetings. Последний уже начал свою работу, пишет CNews. Согласно имеющимся данным, все эти проекты ориентируются на госсектор и крупнейшие российские структуры.
В Webinar Group подчеркивают, что главное преимущество Webinar Meetings — это возможность работать прямо в браузере. Платформа не требует установки отдельных приложений или программ. Но от идеи создания компьютерного клиента разработчики также не отказываются — на данный момент оно уже доступно в виде бета-версии.