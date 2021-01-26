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В Spotify появились аудиокниги с комментариями профессора из Гарварда
Зачитали произведения известные актёр и актриса
Как стало известно, один из крупнейших музыкальных сервисов Spotify добавил в свою «библиотеку» аудиокниги. Причём, что самое интересное, компания оснастила каждую из них комментарием от профессора из Гарварда.
В рамках пилотного проекта в сервис было добавлено девять известных произведений, пока что на английском языке, передаёт Engadget. В качестве чтецов для аудиокниг были выбраны известные лица: популярная актриса Хилари Суонк («Малышка на миллион») и актёр Форест Уитакер («Чёрная Пантера»).
Среди книг, которые можно прослушать с комментариями от Гленды Карпио, профессора Гарварда, можно найти «Франкенштейна» Мэри Шелли, «Большие надежды» Чарльза Диккенса и «Убеждение» Джейн Остин.
Отметим, что всё ещё неясно, планирует ли Spotify и дальше развивать данное направление. Учитывая, сколько сил было вложено в него на текущем этапе, вполне вероятно, что да.