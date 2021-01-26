В Spotify появились аудиокниги с комментариями профессора из Гарварда

Среди книг, которые можно прослушать с комментариями от Гленды Карпио, профессора Гарварда, можно найти «Франкенштейна» Мэри Шелли, «Большие надежды» Чарльза Диккенса и «Убеждение» Джейн Остин.

Отметим, что всё ещё неясно, планирует ли Spotify и дальше развивать данное направление. Учитывая, сколько сил было вложено в него на текущем этапе, вполне вероятно, что да.