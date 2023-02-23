В Spotify появился ИИ, делающий из приложения радио с нравящейся вам музыкой

В Spotify появился ИИ, делающий из приложения радио с нравящейся вам музыкойЕщё одна профессия скоро уйдёт в закат?
Spotify объявила о запуске новой функции — персональном DJ на основе искусственного интеллекта.
Фото: CNBC
Технологичный помощник будет предлагать пользователям персонализированные музыкальные рекомендации. При этом музыка будет играть не непрерывным потоком, а в виде радиошоу. Пока что новая функция находится на стадии бета-тестирования.
Так, ИИ будет делиться с пользователем подробной информацией о музыке, исполнителях или жанрах, которые он слушает.
Что интересно, Spotify DJ будет постоянно «прокачиваться» на основе отзывов пользователей и будет использовать технологии OpenAI и команду музыкальных редакторов Spotify для «предоставления пользователям персонализированного музыкального опыта».
За генерацию голоса диджея будет отвечать ИИ-платформа от Sonantic.