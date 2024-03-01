В Spotify появился «магический трек», отвечающий на вопросы пользователей в формате песен

В Spotify появился «магический трек», отвечающий на вопросы пользователей в формате песенРаботающий, внезапно, не на базе ИИ
В нем появился новый «музыкальный оракул» под названием Song Psychic («Песенный экстрасенс»). С его помощью можно задавать самые разные вопросы, а Spotify будет отвечать вам... названиями песен!
Как это работает? Вы переходите на сайт сервиса, там видите список категорий вроде «Друзья и семья», «Любовь», «Будущее».
В каждой категории уже есть подготовленные вопросы – «Нравится ли ему/ей тот, кто нравится мне?», «Получу ли я повышение?» и т.д. Можно также написать свой вопрос, а приложение начнет предлагать варианты.
Затем Song Psychic попросит вас нажать на экран и подождать. Вокруг начнут кружиться разноцветные узоры, послышится таинственная музыка, а ваш ответ появится в виде названия песни.
Иногда ответы смешные, иногда – туманные, иногда – чересчур прямые. Все строго в музыкальном формате!
Поделиться своим «пророчеством» можно в соцсетях. Пока новая фишка работает с перебоями и не особо рекламируется внутри приложения.
P.S. Spotify уточняет, что это не супер-интеллектуальный ИИ, а ответы генерируются случайным образом. Так что не ждите, что Song Psychic разгадает все тайны бытия!