В Spotify появится функция, которая в российском «Звуке» была ещё с 2021 года

Предполагается, что она предоставит пользователям доступ к высококачественным записям. Таким образом руководство Spotify хочет увеличить доход и удовлетворить инвесторов, которые ранее требовали повышения цен.

Новый тарифный план, возможно, назовут Supremium. Он будет самым дорогим в линейке Spotify. Ожидается, что подписчики смогут слушать музыку в наивысшем качестве, а также получат ограниченный доступ к аудиокнигам.

Spotify ведёт жёсткую конкуренцию с Apple Music и Amazon Music, которые уже предложили аналогичные возможности в рамках базовых подписок. Внедрение нововведений направлено на увеличение выручки и поддержание интереса инвесторов, учитывая рост цены на акции компании.

Отметим, правда, что в «Звуке» («СберЗвук» в прошлом) функция прослушивания Hi-Fi музыки появилась ещё в 2021 году.