В США актриса засудит ИИ-приложение за бесплатное использование её образа и голоса

В проморолике приложения в соцсети Х появился сгенерированный ИИ образ актрисы. Ролик длился 22 секунды. При этом Йоханссон не является лицом приложения и никогда не сотрудничала с разработчиками.

Представители актрисы подтвердили намерение добиться в суде соответствующих решений за то, что у неё не было запрошено разрешение.