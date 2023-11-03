В США актриса засудит ИИ-приложение за бесплатное использование её образа и голоса

15:00, 03 ноября 2023
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В США актриса засудит ИИ-приложение за бесплатное использование её образа и голосаОбраз актрисы, сгенерированный
Актриса Скарлетт Йоханссон засудит ИИ-приложение за использование её образа. Известная американская актриса Скарлетт Йоханссон решила засудить ИИ-приложение Lisa AI: 90s Yearbook & Avatar за использование её образа и голоса для рекламы разрешения.
В проморолике приложения в соцсети Х появился сгенерированный ИИ образ актрисы. Ролик длился 22 секунды. При этом Йоханссон не является лицом приложения и никогда не сотрудничала с разработчиками.
Представители актрисы подтвердили намерение добиться в суде соответствующих решений за то, что у неё не было запрошено разрешение.