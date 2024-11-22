В США Apple присвоили статус банковской организации

Если в течение календарного года какая-либо компания совершает не менее 50 млн транзакций в долларах, то признаётся финансовой организацией. Контролирует деятельность таких организаций специальный надзорный орган — Бюро по защите прав потребителей в финансовой сфере США (CFPB).

Кроме того, по мнению обозревателей портала 9to5Mac, для Apple решение о признании компании финансовой организацией может означать усиливающийся интерес со стороны регулирующих органов. В рамках антимонопольных действий властей на Apple могут надавить для открытия конкурентам доступа к NFC на iPhone, как это сделали в ЕС.