В США банк уволил сотрудников за имитацию нажатия клавиш за компьютером

Джигглер (от англ. трясти, дёргать) — устройства для имитации нажатия клавиш и движения мышкой для создания видимости работы, когда нельзя допустить простоя компьютера при учёте деятельности специальными трекерами. Сотрудники не только имитировали работу для отдыха или личных дел на рабочем месте, их ещё обвинили в том, что они могли вообще не приходить на работу, удалённо управляя джигглерами через ПО на компьютере.

Но их всё-таки «вычислили», поскольку аналитики банка уже не в первый раз сталкиваются с подобной практикой со стороны сотрудников, да и «опыт» накоплен и другими организациями со времён ковида.

Причём сделать такое устройство довольно просто при наличии соответствующих знаний по программированию и в сфере электротехники. Джигглеры этих сотрудников, вероятно, были основаны на однопалатном компьютере Raspberry Pi.