В США детям и подросткам запретят пользоваться некоторыми соцсетями без разрешения родителей

Согласно законопроектам, которые вступят в силу на территории штата в марте следующего года, подрастающее поколение сможет использовать указанные приложения только с согласия родителей и контролироваться эта процедура будет крайне жёстко. Кроме того, в законопроектах речь идёт о введении для определённых возрастных категорий комендантского часа в отношении пользования указанными ресурсами, родительского контроля и функции проверки возраста. Собственно, логика законопроектов похожа на китайские законы.

Также в документах сформулированы требования о строгом запрете для соцсетей «использовать дизайн или функции, которые вызывают у несовершеннолетних зависимость от социальной медиа-платформы компании».

При этом неясно, как власти штата Юта намерены обеспечить соблюдение этих законов и как они будут применяться к существующим аккаунтам детей и подростков в социальных сетях.