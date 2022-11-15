В США Google завалили исками на $391,5 млн за отслеживание владельцев смартфонов

Об этом заявил генеральный прокурор штата Коннектикут Уильям Тонг. Это дело впервые было рассмотрено ещё в 2018 году. Сейчас оно снова стало актуальным.

Причём иски подали пользователи из 40 штатов. Новый виток дело получило, благодаря журналистам журнала Associated Press, которые уличили IT-компанию в продолжении слежки даже после её отключения. В итоге Google согласилась выплатить указанную сумму в рамках мирового соглашения.

Прокурор Тонг назвал это мировое соглашение самым крупным в истории США с участием нескольких штатов, которое касается конфиденциальности. На пресс-конференции он отметил, что сейчас люди живут в условиях «экономики слежки» и призвал «провести личную инвентаризацию» настроек устройств и отключить ненужные.

Как отмечается, Google внесла необходимые улучшения в функцию геолокации и сделала её более прозрачной. В частности, это показ дополнительной информации при включении и выключении настроек и сохранение веб-страницы, предоставляющей пользователям информацию о данных, которые собирает Google.

«Это урегулирование в размере $391,5 млн является исторической победой для потребителей в эпоху растущей зависимости от технологий. Сведения о местоположении являются одними из наиболее конфиденциальных и ценных персональных данных, которые собирает Google. И существует так много причин, по которым потребитель может отказаться от отслеживания», — подчеркнул прокурор, выступая на пресс-конференции.