В США хакеры начали атаковать клоны мессенджеров, используемые федералами

Об этом сообщило Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры США (CISA). Ведомство рекомендует немедленно установить исправления критических уязвимостей CVE-2025-48927, имеющих оценку CVSS 5,3 и позволяющих хакерам извлекать конфиденциальные данные из дампов памяти, которые становятся открытыми из-за неправильной конфигурации Spring Boot Actuator в приложении TeleMessage, открывающем конечную точку /heapdump. Похожие проблемы и с TM SGNL.

Федеральным службам CISA предоставило срок до 22 июля для применения необходимых исправлений. Агентство спешит, так как благодаря тем же хакерам был взломан «федеральный чат», откуда и так уже были утечки о ракетных ударах США по хуситам в Йемене.