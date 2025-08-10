Приложения
В США на Microsoft подали в суд за прекращение поддержки Windows 10

На чью сторону встанет суд, пока неясно
Лоуренс Кляйн из Южной Калифорнии подал иск против Microsoft в Верховный суд Сан-Диего из-за решения компании прекратить поддержку Windows 10 с 14 октября 2025 года. У Кляйна два ноутбука с Windows 10, которые устареют после этой даты. Истец утверждает, что Microsoft вынуждает пользователей покупать новые устройства для работы с ИИ-приложениями, такими как Copilot, доступными только в Windows 11.
Как отмечает портал tom's HardWare, обновление до Windows 11 бесплатное, но невозможно на миллионах устройств без TPM 2.0 (криптография), и это обязательно для всех будущих версий Windows. Есть способ обойти это, но без официальной поддержки и технической помощи.

Физические лица могут продлить поддержку на год за $30 через программу ESU, требующую учётной записи Microsoft. Это не подходит тем, кто отказывается от обновления из-за обязательной регистрации.

Многие вынуждены покупать новое оборудование, но некоторые предлагают перейти на Linux. Кляйн требует, чтобы Microsoft поддерживала Windows 10 бесплатно до тех пор, пока её доля на рынке не упадёт ниже 10%. Если суд удовлетворит его иск, это может привести к дополнительным расходам для компании и отсрочке выпуска Windows 11.

Примечательно, что Windows 11 обогнала Windows 10 по числу пользователей только в этом году, вероятно, из-за предстоящего прекращения поддержки.

Источник:tom's HardWare
Автор:Андрей Кадуков
