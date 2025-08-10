В США на Microsoft подали в суд за прекращение поддержки Windows 10

Как отмечает портал tom's HardWare, обновление до Windows 11 бесплатное, но невозможно на миллионах устройств без TPM 2.0 (криптография), и это обязательно для всех будущих версий Windows. Есть способ обойти это, но без официальной поддержки и технической помощи.

Физические лица могут продлить поддержку на год за $30 через программу ESU, требующую учётной записи Microsoft. Это не подходит тем, кто отказывается от обновления из-за обязательной регистрации.

Многие вынуждены покупать новое оборудование, но некоторые предлагают перейти на Linux. Кляйн требует, чтобы Microsoft поддерживала Windows 10 бесплатно до тех пор, пока её доля на рынке не упадёт ниже 10%. Если суд удовлетворит его иск, это может привести к дополнительным расходам для компании и отсрочке выпуска Windows 11.

Примечательно, что Windows 11 обогнала Windows 10 по числу пользователей только в этом году, вероятно, из-за предстоящего прекращения поддержки.