В США началась масштабная фишинговая кампания, нацеленная на кражу криптовалют

Опубликовано 19 декабря 2024, 22:301 мин.
В США началась масштабная фишинговая кампания, нацеленная на кражу криптовалютПриходят сообщения якобы об утечке данных
Как сообщил портал Bleeping Computer, в настоящее время появилась новая фишинговая кампания, связанная с Ledger — популярным криптовалютным кошельком. Жертве приходит уведомление якобы об утечке данных с просьбой проверить фразу для восстановления.
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Затем эта контрольная фраза крадётся хакерами и используется для кражи криптовалюты. Отмечается, что фразы восстановления в Ledger используются для доступа к средствам в кошельке, поэтому они должны храниться в автономном режиме и не передаваться третьим лицам.
Такие фишинговые кампании стали более активными после утечки данных, произошедшей в 2020 году в кошельке Ledger. Тогда хакеры получили доступ к именам, почтовым адресам, номерам телефонов и адресам электронной почты клиентов. В последнее время несколько пользователей сообщили о получении фишинговых писем от лица Ledger, которые выдаются за уведомления об утечке данных.