В США началась масштабная фишинговая кампания, нацеленная на кражу криптовалют

Затем эта контрольная фраза крадётся хакерами и используется для кражи криптовалюты. Отмечается, что фразы восстановления в Ledger используются для доступа к средствам в кошельке, поэтому они должны храниться в автономном режиме и не передаваться третьим лицам.

Такие фишинговые кампании стали более активными после утечки данных, произошедшей в 2020 году в кошельке Ledger. Тогда хакеры получили доступ к именам, почтовым адресам, номерам телефонов и адресам электронной почты клиентов. В последнее время несколько пользователей сообщили о получении фишинговых писем от лица Ledger, которые выдаются за уведомления об утечке данных.