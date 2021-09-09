В США обвинили TikTok в навязывании детям порнографии и наркотиков

Как пишет Daily Mail со ссылкой на The Wall Street Journal, журналисты этого издания зарегистрировали 31 аккаунт от лица вымышленных подростков в возрасте 13-15 лет, чтобы проверить как соцсеть будет подбирать контент. Оказалось, что в TikTok в подростковом возрасте можно не только просмотреть видео с примерами употребления наркотиков и откровенными сценами, но рекомендательный алгоритм подбирает подобные ролики в огромном количестве. Отмечается, что одному из таких «подростков» соцсеть показала 569 роликов с употреблением наркотических средств.

После расследования журналисты обратились к администрации соцсети за комментариями. Ответ заключался в том, что соцсеть развивается в соответствии с отраслевыми стандартами и с изменением поведения пользователей.