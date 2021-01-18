В США от Apple через суд потребовали удалить Telegram

Представители организации заявляют, что руководство мессенджера не принимает достаточных мер для борьбы с пользователями, которые распространяли сообщения с экстремистским содержанием, в том числе и после нападения 6 января на Капитолий США, сообщает The Washington Post. При этом в НКО заявляют, что всё это нарушает правила App Store. Также представители Coalition for a Safer Web также заявили, что подобный иск готовится и к Google.

Напомним, что на прошлой неделе Telegram стал вторым по скачиваемости приложением в США. Впереди него был лишь другой защищённый мессенджер — Signal. И если у проекта Павла Дурова рост скачиваний составил 91%, то в случае с Signal это значение достигло 4200%.