В США от Facebook потребовали заблокировать китайскую рекламу, чтобы бороться с Россией

Приложения
Вчера в 21:33
1 мин.
В США от Facebook потребовали заблокировать китайскую рекламу, чтобы бороться с РоссиейИ ответить на пару вопросов
Шесть американских конгрессменов обратились к главе Meta (Facebook) Марку Цукербергу с требованием решительно бороться с рекламой китайских СМИ, которая позволяет распространять пророссийскую позицию о происходящем на Украине.
Законодатели утверждают, что Facebook не сосредоточился на китайских государственных вещательных компаниях и связанных с ними учётных записях.
Кроме того, в письме конгрессменов сказано, что до конца месяца компания должна ответить, какие методы применяются для борьбы с распространением пророссийских взглядов аккаунтами, которые зарегистрированы за пределами России. Также политики потребовали предоставить информацию, сколько китайские СМИ потратили на покупку рекламы, и будет ли Facebook запрещать покупку рекламы государственными изданиями разных стран.
«Это должно быть встречено решительным, скоординированным ответом государственного и частного секторов», — сказано в письме.
Источник: Радио Sputnik