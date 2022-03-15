В США от Facebook потребовали заблокировать китайскую рекламу, чтобы бороться с Россией

Законодатели утверждают, что Facebook не сосредоточился на китайских государственных вещательных компаниях и связанных с ними учётных записях.

Кроме того, в письме конгрессменов сказано, что до конца месяца компания должна ответить, какие методы применяются для борьбы с распространением пророссийских взглядов аккаунтами, которые зарегистрированы за пределами России. Также политики потребовали предоставить информацию, сколько китайские СМИ потратили на покупку рекламы, и будет ли Facebook запрещать покупку рекламы государственными изданиями разных стран.

«Это должно быть встречено решительным, скоординированным ответом государственного и частного секторов», — сказано в письме.