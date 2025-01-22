В США полиция начала массово раздавать геометки AirTag для борьбы с автоугонами

Метки позволяют следить за передвижением автомобиля и любого другого предмета, к которым эти гаджеты прикреплены, уложены в багаж и т.п. Полиция Колорадо полагает, что на фоне всерьёз участившихся автоугонов бесплатная раздача меток поможет бороться с преступностью.

Полицейские раздают метки бесплатно вместе с наклейками на автомобили с надписью: «Внимание — оборудовано трекером: это транспортное средство может быть отслежено полицией в случае кражи!». Информация с меток действительно будет передаваться полиции для отслеживания местоположения авто в случае обращения владельца, об этом СМИ объявили власти.