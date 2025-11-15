В США представили приложение 2wai для «общения» с ИИ-аватарами умерших

Пользователи могут создать цифровой аватар, который может представлять реального человека или вымышленного персонажа. Затем этот аватар преобразуется в чат-бота, что позволяет осуществлять интерактивное общение в режиме реального времени.

На рекламной демонстрации беременная женщина общается с цифровой копией своей умершей матери. Впоследствии ребёнок женщины тоже общается со своей «виртуальной бабушкой».

«Пользователи социальных сетей были возмущены этой концепцией, назвав её «объективно одной из самых отвратительных идей, которые только можно себе представить. Многие сочли последствия внедрения этой технологии ужасающими. Один из комментаторов назвал приложение «демоническим, нечестным и бесчеловечным», — сказано в материале газеты.