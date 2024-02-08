В США раскритиковали людей, использующих Apple Vision Pro за рулём

Буттиджич резко высказался о таких водителях после увиденного видеоролика, на котором пользователь управляет автомобилем в очках смешанной реальности с включённой гарнитурой. Чиновник напомнил также, что все существующие на сегодняшний день системы помощи водителю требуют максимальной сосредоточенности, контроля дорожной ситуации и обеспечения безопасности движения.

Вслед за министром официальное заявление опубликовала Национальная администрация безопасности дорожного движения США. В заявлении сказано, что использование Vision Pro и подобных устройств является «безрассудным и опасным для всех участников движения».

Apple на запрос журналистов The New York Times ответила, что правила эксплуатации Vision Pro запрещают использование гарнитуры во время управления движущимся транспортом, причём любым — хоть автомобилем, хоть велосипедом.