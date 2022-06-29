В США снова начали бороться с TikTok

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В США снова начали бороться с TikTokОбвинили в работе на Китай
Представитель Федеральной комиссии связи США Брендан Карр в Twitter обратился к Apple и Google c требованием удалить TikTok из своих магазинов приложений.
По словам Карра, приложение соцсети TikTok тайно собирает пользовательские данные и является опасным. Чиновник уверен, что на смартфонах TikTok собирает историю поиска и просмотра, шаблоны нажатий клавиш, биометрические идентификаторы, черновики сообщений. Вся информация «оседает» на родине приложения, в Китае, и, согласно последним отчётам США, доступна властям.
«Я призвал Apple и Google удалить TikTok из своих магазинов приложений из-за его практики тайного сбора данных», — заявил представитель Федеральной комиссии связи.