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В США снова начали бороться с TikTok

Обвинили в работе на Китай
Представитель Федеральной комиссии связи США Брендан Карр в Twitter обратился к Apple и Google c требованием удалить TikTok из своих магазинов приложений.
В США снова начали бороться с TikTok

По словам Карра, приложение соцсети TikTok тайно собирает пользовательские данные и является опасным. Чиновник уверен, что на смартфонах TikTok собирает историю поиска и просмотра, шаблоны нажатий клавиш, биометрические идентификаторы, черновики сообщений. Вся информация «оседает» на родине приложения, в Китае, и, согласно последним отчётам США, доступна властям.

«Я призвал Apple и Google удалить TikTok из своих магазинов приложений из-за его практики тайного сбора данных», — заявил представитель Федеральной комиссии связи.

Источник:Прайм
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#сша
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#слежка
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