В США сотни женщин засудят Uber из-за водителей-насильников

Истцы требуют технологического обновления системы безопасности компании. Озвучены претензии и к эффективности приложения Uber, в которое в 2018 году компания добавила кнопку «911», но при необходимости вызвать помощь приложение реагировало на такой вызов неадекватно. Не помогала и функция, позволяющая пассажирам и водителям записывать звук в поездке.

По словам пострадавших и их адвокатов, Uber знала о сексуальных преступлениях со стороны водителей ещё с 2014 года, но не спешила менять анкеты потенциальных сотрудников, делая их регистрацию максимально простой. «Если у них нет водителей, они не зарабатывают деньги», — подчеркнула адвокат истцов Рэйчел Абрамс.

К тому же отмечается, что согласно исследованиям такси, в которых установлены бортовые камеры, количество сексуальных посягательств на пассажиров и в обратном порядке — нападений пассажиров на водителей — является минимальным.