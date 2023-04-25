В США суд не признал Apple компанией-монополистом. Epic Games проиграла дело

14:59, 25 апреля 2023
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В США суд не признал Apple компанией-монополистом. Epic Games проиграла делоКак и многие другие разработчики
Несколько лет назад разработчик игр Epic Games подал в суд на Apple с обвинением в монополизме. В итоге апелляционный суд девятого округа США завершил дело в пользу Apple по девяти пунктам из десяти.
Суд не нашёл «монопольного контроля над транзакциями в мобильных играх» со стороны Apple, на чём настаивала Epic Games. Но признал справедливым претензии к запрету размещения внутри приложений ссылок на внешние способы оплаты внутренних покупок в App Store.
В Apple решение суда назвали «оглушительной победой». А для Epic Games и других разработчиков, надеявшихся на разрешение в App Store установки сторонних магазинов приложений и способов оплаты, это стало серьёзным поражением.