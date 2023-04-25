В США суд не признал Apple компанией-монополистом. Epic Games проиграла дело

Суд не нашёл «монопольного контроля над транзакциями в мобильных играх» со стороны Apple, на чём настаивала Epic Games. Но признал справедливым претензии к запрету размещения внутри приложений ссылок на внешние способы оплаты внутренних покупок в App Store.

В Apple решение суда назвали «оглушительной победой». А для Epic Games и других разработчиков, надеявшихся на разрешение в App Store установки сторонних магазинов приложений и способов оплаты, это стало серьёзным поражением.